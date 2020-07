Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spal-Inter

Nella giornata di domani, si giocherà la sfida di Serie A tra Spal e Inter. I nerazzurri perdono Godin per squalifica, ma per larga parte la formazione sembra già decisa. Conte sembra intenzionato a proporre il 3-4-1-2: tra i pali ci sarà Handanovic; il terzetto difensivo sarà composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni; sugli esterni dovrebbero agire Moses e Biraghi, mentre in mezzo ci saranno Gagliardini e Brozovic; Eriksen agirà alle spalle di Sanchez e Lautaro. Nella Spal invece, Di Biagio dovrebbe proporre il 4-4-2: tra i pali ci sarà Letica; a comporre la linea difensiva saranno Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca; sugli esterni ci saranno Strefezza e D’Alessandro, in mezzo dovrebbero agire Valdifiori e Dabo; davanti spazio alla coppia composta da Cerri e Petagna.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, D’Alessandro; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. All.: Conte

FOTO: Twitter ufficiale Inter