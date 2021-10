Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spagna-Francia

Spagna e Francia si contenderanno domani sera a San Siro la vittoria della Nations League. Il tecnico spagnolo Luis Enrique punterà sul trio offensivo Oyarzabal, Sarabia e Pino per scardinare la difesa francese. Per quanto riguarda i transalpini, Deschamps dovrebbe confermare Theo Hernandez e Pavard sulle corsie laterali. Davanti Mbappé, Griezmann e Benzema non si toccano. Ecco le probabili formazioni del match:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino. All. Luis Enrique

Francia (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps.

FOTO: Twitter Francia