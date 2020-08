Le ultimissime sulle probabili formazioni di Siviglia-Roma

Dopo l’Inter, torna l’Europa League anche per la Roma. Notte da dentro o fuori per i giallorossi in Germania contro il Siviglia di Lopetegui, gara in programma domani alle ore 18:55 alla MSV Arena di Duisburg. I giallorossi in campo con il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite nonostante l’assenza di Smalling che è rientrato allo United dopo il prestito. Sarà composta da Mancini, Ibanez e Kolarov la linea difensiva, a centrocampo spazio a uno tra Cristante e Villar insieme a Diawara vista l’assenza per squalifica di Veretout. C’è dal primo minuto Zaniolo alle spalle di Dzeko insieme a Mkhitaryan. Nel Siviglia Lopetegui punta al classico 4-3-3 con Vaclik recuperato tra i pali. Il tridente d’attacco sarà composta da De Jong, Munir sulla sinistra e uno tra Ocampos e Suso sulla destra. A centrocampo riposa Gudelj dopo il test positivo da covid-19 lo scorso luglio poi risultato negativo.

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Torres; Ocampos, de Jong, Munir. All. Lopetegui

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Foto: twitter Roma