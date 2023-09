Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sheriff-Roma

La Roma esordirà in casa dello Sheriff Tiraspol nel girone di Europa League.

In casa Sheriff, Bordin potrebbe optare sia per la difesa a quattro (con un 4-1-4-1) oppure per uno schieramento a cinque, scegliendo un 5-3-2 che garantirebbe maggiore copertura in fase difensiva, come già fatto nei preliminari di Champions League. In attacco dovrebbe esserci Luvannor.

In casa Roma, Mourinho (squalificato) dovrebbe optare per il turnover. In attacco Belotti ed El Shaarawy, Svilar dovrebbe gocare in porta. Solo in difesa, Mancini-Llorente-Ndicka. non si toccano. Sugli esterni ci sono Karsdorp e Zalewski, in mezzo spazio a Paredes con Cristante e Bove ai fianchi.

Queste le probabili formazioni: