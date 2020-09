Le ultimissime sulle probabili formazioni di Shamrock-Milan

Prima gara ufficiale per Pioli che vola a Dublino per sfidare lo Shamrock Rovers nel turno preliminare di Europa League. Gara non facile per i rossoneri che non hanno dalla loro il fattore campo. Out Paquetà per scelta tecnica, il Milan non potrà contare su Romagnoli, Rebic e Leao. Saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo a giocare alle spalle di Ibrahimovic nel consolidato 4-2-3-1 di Pioli con Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez davanti a Donnarumma, mentre sarà il duo Kessie-Bennancer in regia. Nei padroni di casa spazio al trio Burke-Marshall-Bryne.

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne. All. Bradley

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Foto: Milan twitter