Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Domani riparte la Serie A con la 4a giornata. In campo al Mapei Stadium, la sfida tra Sassuolo e Torino.

I neroverdi sono alla ricerca di continuità, dopo la prova sontuosa con la Roma, dove però hanno raccolto zero punti. Stesso discorso per il Torino, che reduce dal poker alla Salernitana, vuole continuare a viaggiare.

In casa Sassuolo, Scamacca è entrato benissimo con la Roma e potrebbe partire dall’inizio, considerando che poi martedì ci sarà il turno infrasettimanale. Nessun dubbio sulla linea trequarti: Boga e Berardi affiancheranno Djuricic.

In casa Torino, dopo la netta vittoria interna con la Salernitana, Juric dovrebbe confermare in toto la squadra: resta fuori Belotti, da valutare solo la conferma di Zima in difesa.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca. All. Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria.

Foto: Twitter Sassuolo