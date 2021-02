Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

Il Sassuolo reduce da risultati altalenanti ospita lo Spezia per la seconda di ritorno. I neroverdi ritrovano Berardi che torna dopo l’infortunio. L’attaccante però dovrebbe partire dalla panchina così come Caputo ancora non al meglio.

Lo Spezia vede ancora out Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli. In attacco Galabinov con Agudelo e Gyasi.

Queste le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.

Foto: Sito Sassuolo