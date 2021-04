Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria

La 33a giornata di Serie A 2020-21 parte domani con tre anticipi, il serale è tra Sassuolo e Sampdoria al Mapei.

Ranieri ha perso Quagliarella per un problema al flessore, il bomber blucerchiato non è stato convocato e si aggiunge a Ramirez e Torregrossa nella lista degli indisponibili. Ci sarà Gabbiadini al fianco di Keita Balde in attacco per la Samp. Jankto favorito su Damsgaard e Thorsby su Ekdal in mediana.

De Zerbi, dopo lo splendido successo in rimonta a San Siro contro il Milan, ci riprova con Berardi, Traoré e Maxime Lopez dietro all’unica punta Defrel, Raspadori dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Obiang insidia Lopez in mediana, soliti ballottaggi sulle fasce con Toljan avanti su Muldur e Rogerio in vantaggio su Kyriakopoulos. Squalificato Djuricic, out Caputo, Romagna ed Haraslin.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Defrel.

All. De Zerbi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Gabbiadini, Keita.

Foto: Sassuolo Twitter