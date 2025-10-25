Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Roma
25/10/2025 | 22:28:21
La Roma è ospite del Sassuolo. I giallorossi vogliono riscattare i ko contro Inter e Viktoria Plzen.
In casa Sassuolo, l’attacco non cambia mai, attorno alla prima punta Pinamonti giostrano Berardi a destra e Laurientè a sinistra. Dalla panchina l’ex Volpato. Un ex in campo è invece Nemanja Matic, a centrocampo con Kone e Thorsvedt, in vantaggio su Vranckx. In difesa c’è Walukiewicz a destra, al centro invece Romagna prende il posto dell’indisponibile Muharemovic
In casa Roma, ancora assente Angelino, sarà Tsimikas a sostituirlo con Wesley sulla fascia destra e Celik nella linea a tre con Mancini e Ndicka. In attacco torna Pellegrini, con lui Soulè e Dybala. Ancora in panchina sia Dovbyk che Ferguson. Recuperato Kone a centrocampo, accanto a lui Cristante che ha riposato in Europa League.
Queste le probabili formazioni:
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Koné, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
Foto: sito Sassuolo