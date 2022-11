Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Dopo il derby perso, la Roma riparte dalla trasferta contro il Sassuolo per riprendere la marcia verso la zona Champions. Mourinho dovrà fare i conti con diverse assenze. Tra questi il capitano Pellegrini, perso nel derby per un problema muscolare e che si rivedrà a gennaio. Al suo posto, pronto Volpato dal 1′.

Per il resto consueto 3-4-2-1, con Zaniolo affiancato proprio da Volpato alle spalle di Abraham.

In casa Sassuolo, torna Laurienté dopo la squalifica, gli fa posto Traore, nel tridente composto da D’Andrea e Pinamonti centrale d’attacco. Occhio a Berardi, che potrebbe essere convocato, ma nel caso, difficile il suo impiego dal 1′ minuto.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Lauriente.

Allenatore: Dionisi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Foto: twitter Sassuolo