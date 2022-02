Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Una sfida tra due squadre eliminate in settimana entrambe della Coppa Italia. Il Sassuolo ospita la Roma. Nei giallorossi Sergio Oliveira è in vantaggio su Veretout per una maglia da titolare. Torna dal primo minuto Pellegrini, davanti dovrebbe farcela Abraham. Negli emiliani pesante le assenze di Scamacca e Raspadori (entrambi squalificati). Defrel sarà affiancato da Berardi e Traorè. Ecco le probabili formazioni del match:

ROMA (4-3-3): Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Oliveira, Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy. All. Mourinho

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogero; Frattesi, Ferrari, Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi

FOTO: Twitter Roma