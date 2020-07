Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Domani sera si giocherà Sassuolo-Napoli, gara valida per la trentaseiesima giornata di serie A. Il tecnico dei neroverdi, De Zerbi, sembra ancora avere alcuni dubbi di formazione da sciogliere. Sarà comunque 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Consigli; in difesa dovrebbero agire Toljan, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos; a fare da diga davanti la difesa ci saranno Magnanelli e Locatelli; la batteria dei trequartisti sarà composta da Berardi, Djuricic e Haraslim; l’unica punta sarà Ciccio Caputo. Nel Napoli invece, pochi dubbi. Sarà 4-3-3: tra i pali ci sarà Meret; il quartetto difensivo sarà composto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; le mezze ali saranno Fabian Ruiz e Zielinski, mentre al centro ci sarà Lobotka; Callejon, Milik e Insigne proveranno a far male alla difesa del Sassuolo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo All. De Zerbi

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne All.Gattuso

