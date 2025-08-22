Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Napoli
22/08/2025 | 22:05:04
I campioni d’Italia in carica del Napoli si apprestano ad aprire il campionato nel primo anticipo della 1a giornata contro il Sassuolo neopromosso. Per Conte si va verso il 4-1-4-1 con debutto di De Bruyne e Lucca dal 1′, Grosso conferma il 4-3-3 con Berardi, Pinamonti e Laurientè nel tridente:
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Ghion, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
