Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Domani sera andrà in scena la sfida di serie A tra Sassuolo e Milan. De Zerbi dovrà fare a meno di Defrel, Obiang, Rogerio e Romagna. I neroverdi dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Consigli; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Muldur, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos; i due mediani titolari dovrebbero essere Traore e Locatelli; la batteria dei trequartisti invece dovrebbe prevedere Berardi, Djuricic e Boga; davanti spazio a Ciccio Caputo. Il Milan di Pioli non cambia, sarà ancora 4-2-3-1 proprio come i neroverdi: tra i pali ci sarà Donnarumma; il quartetto difensivo dovrebbe prevedere l’impiego di Conti, Kjaer, Romagnoli e Hernandez; i due mediani saranno ancora una volta Kessié e Bennacer; sulla trequarti ci saranno Bonaventura, Calhanoglu e Rebic; davanti spazio a Ibra.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli