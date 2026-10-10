Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Milan
10/10/2026 | 23:00:43
Aquilani conferma il 4-3-3 con Esposito al centro dell’attacco, a centrocampo Bakola con Matic e Thorstvedt. Amorim lancia Moreira dal primo minuto, per il resto solo conferme e Pulisic sulla trequarti:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Goncalo Ramos. All. Amorim
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