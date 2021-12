Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Domani alle 18 al Mapei Stadium il Sassuolo ospita la Lazio, gara valida per la 17a giornata di Serie A 2021-22.

Per Dionisi l’unico ballottaggio è tra Ayhan e Chiriches per affiancare Ferrari al centro della difesa, a La Spezia si è rivisto Boga ma l’attacco dovrebbe essere ancora Berardi-Scamacca-Raspadori.

Sarri non può contare su Milinkovic-Savic per squalifica e su Luis Alberto per problemi fisici, Basic-Cataldi-Akpa Akpro sarà il terzetto in mediana in questa situazione di emergenza. Zaccagni insidia Felipe Anderson e Pedro per un posto nel tridente offensivo.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan (Chiriches), Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

All. Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Cataldi, Akpa Akpro; Pedro, Immobile, Zaccagni.

All. Sarri. Foto: Twitter Lazio