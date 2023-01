Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

Il lunch match della 18a giornata di Serie A vede in campo la gara tra Sassuolo e Lazio.

Alcuni dubbi per Dionisi, che deve valutare Pinamonti (problema muscolare) e Consigli (ginocchio) usciti malconci dalla sfida di Firenze. Chance dal primo minuto per Pegolo e in attacco per il giovane Alvarez, nel tridente con Laurienté e Berardi.

In casa Lazio, Sarri schiera Hysaj al posto dello squalificato Lazzari. Conferma di Luis Alberto da titolare. In attacco, Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurientè.

Allenatore: Alessio Dionisi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

