Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

In vista della gara di domani tra Sassuolo e Juventus, i padroni di casa vogliono continuare sulla scia della vittoria dopo la Lazio per cercare di prendere il treno europeo. Dall’altro la Juve, vista la cocente sconfitta contro il Milan e il pareggio contro l’Atalanta, vuole tornare a vincere per garantirsi il vantaggio sulle avversarie. Nel Sassuolo torna la coppia Caputo-Berardi dopo che Raspadori è stato titolare nella sfida contro la Lazio. A centrocampo spazio a Locatelli-Magnanelli a dirigere il traffico per De Zerbi. Nei bianconeri spazio a centrocampo per Pjanic, in difesa invece tocca a Rugani al posto di Bonucci non al meglio delle condizioni. In avanti invece, c’è Bernardeschi con Dybala e il solito Ronaldo. C’è anche Danilo nell’undici titolare al posto dello squalificato Cuadrado.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Foto: twitter Sassuolo