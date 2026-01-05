Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

05/01/2026 | 22:00:09

Alle 20.45, il posticipo dell’Epifania è la sfida tra Sassuolo e Juventus.

In casa neroverde, Grosso pensa a un cambio rispetto al pareggio contro il Parma. La novità dovrebbe essere a centrocampo con Koné al posto di Lipani. Conferma per il tridente Fadera-Pinamonti-Laurientè.

In casa Juventus, Kelly e Locatelli si sono allenati a parte alla vigilia della sfida del Mapei Stadium. In difesa, quindi, dovrebbe tornare Koopmeiners con Kalulu e Bremer. A sinistra Cambiaso in vantaggio su Cabal. Sulla trequarti Miretti al fianco di Yildiz. David favorito su Openda in avanti

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Mouharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

