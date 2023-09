Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Alle 18 domani il Sassuolo ospita la Juventus al Mapei Stadium.

I padroni di casa si affidano a un 4-2-3-1. Consigli non ce la fa, gioca Cragno in porta. In difesa Viti insidia Ruan Tressoldi mentre i 4 davanti dovrebbero essere confermati con Berardi, Bajrami, Laurentiè alle spalle di Pinamonti.

In casa Juve, confermato il 3-5-2, con pochi dubbi per Allegri alla vigilia del match con l’unica indisponibilità certa di Alex Sandro. Miretti e Fagioli sono in ballottaggio per una maglia a centrocampo, con il primo favorito. Stessa cosa in attacco con Vlahovic e Chiesa favoriti.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurentiè; Pinamonti. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

