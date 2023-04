Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Alle 18 domani, la Juve scende in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, per continuare la rincorsa alla zona Champions, contro un Sassuolo però in salute.

Sassuolo che non avrà la sua stella, Berardi, che si è fermato durante l’ultimo allenamento. In attacco con Pinamonti e Laurientè potrebbe quindi esserci Bajrami.

In casa Juve, non convocato Kean per un problema muscolare. Szczesny convocato ma andrà in panchina, dopo il malore accusato in Europa League. Possibile riposo per Bremer, in vista della gara di Lisbona, con Bonucci al suo posto. Anche Di Maria verso la panchina. Vlahovic titolare dopo aver iniziato in panchina in Europa League.

Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

