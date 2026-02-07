Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Inter

07/02/2026 | 22:30:45

L’Inter è ospite del Sassuolo al Mapei Stadium e cerca la fuga sul Milan. Grosso conferma il consueto 4-3-3- con il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté, mentre Chivu rilancia il solito 3-5-2 e in attacco si rivede la Thu-La, con Zielinski pronto a tornare a centrocampo dopo aver riposato contro il Torino.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Chivu

