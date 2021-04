Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina sarà uno dei quattro anticipi del sabato della 31a giornata di Serie A 2020-21.

De Zerbi dovrebbe dare nuovamente spazio a Chiriches in coppia con Ferrari davanti a Consigli, sulle fasce Muldur e Kyriakopoulos potrebbero essere confermati dopo l’ottima prova di Benevento. In mediana probabile il ritorno di Obiang dal 1′ minuto mentre Locatelli è in dubbio. In avanti out Caputo, tornano Berardi e Defrel ma potrebbero partire entrambi dalla panchina, dovrebbero esserci Traore, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori.

Iachini cerca punti salvezza al Mapei col solito 3-5-2. Tutto confermato in difesa, sulla fascia destra Caceres sembra in vantaggio su Venuti, mentre a sinistra Biraghi è una certezza. A centrocampo ci sono quattro giocatori per tre posti: il rientrante Pulgar, Amrabat, Bonaventura e Castrovilli. In avanti torna dopo la squalifica Ribery, che rimette in panchina Kouame e gioca al fianco di Vlahovic.