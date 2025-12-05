Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

05/12/2025 | 23:57:29

Il Sassuolo e la Fiorentina si sfidano in campionato, i viola cercano punti per risalire la china, la squadra di Grosso vuole ripartire dopo il ko con il Como. Solito 4-3-3 per i neroverdi, Vanoli cambia e prova la Fiorentina con la difesa a 4, un 4-3-1-2 dall’aria diversa dal 3-5-2 che ha portato poca fortuna fino ad oggi.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzses, Muhamerovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Keità; Volpato, Pinamonti, Laurentiè. All. Grosso

FIORENTINA (4-3-1-2); de Gea; Dodò, Pablo Marì, Ranieri, Parisi; Sohm, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson; Piccoli, Kean. All. Vanoli

Foto: Instagram Torino