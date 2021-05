Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo domani alle 15 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Da questa partita dipenderà anche se l’Inter potrà festeggiare lo scudetto o meno, ma la Dea penserà a prendere i tre punti per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Sassuolo di De Zerbi però cerca di rimontare la Roma in classifica cercando un posizionamento da consentirgli la qualificazione alla prossima Europa League. Grossi problemi di formazione per De Zerbi che dovrà fare a meno di Caputo con Defrel e Raspadori convocati, ma non ancora al meglio. In difesa al fianco di Ferrari potrebbe esserci Chiriches, a centrocampo Obiang più di Lopez, mentre in attacco si può vedere Traoré centravanti. Gasperini si affiderà alla difesa a 3, a destra sulla fascia c’è Hateboer ormai recuperato, a sinistra torna Gosens dopo la squalifica. In attacco occhio a Muriel, che potrebbe lasciare spazio a Pessina con Malinovskyi e Zapata in attacco.

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Traoré.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

