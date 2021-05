Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Parma

Domani si apre la 38a e ultima giornata di Serie A 2020-21, al Ferraris la Sampdoria ospita il Parma.

Claudio Ranieri saluta la Samp con i suoi aritmeticamente noni, non avrà a disposizione lo squalificato Thorsby in mezzo al campo che potrebbe essere sostituito dal giovane Askildsen. Al suo fianco Ekdal con Candreva e Jankto, in vantaggio su Damsgaard, a sinistra. Dietro mancherà Bereszynski, al suo posto Ferrari con Yoshida, Colley e Augello a completare il pacchetto difensivo davanti ad Audero. In attacco Quagliarella, Keita Balde e Gabbiadini lottano per due posti con i primi leggermente favoriti.

Ultimi novanta minuti di Serie A per il Parma di D’Aversa, che deve fronteggiare ancora tantissime assenze.

Sepe in porta con Bani, Alves e Valenti nella difesa a tre. In mediana possibile conferma per Laurini sulla fascia destra, mentre a sinistra potrebbe esserci l’esordio da titolare per il greco Zagaritis, in vantaggio su Busi. Completano il centrocampo Brugman in regia, con Sohm ed Hernani ai suoi lati. In attacco si contendono il posto Cornelius e Pellè, danese favorito con alle sue spalle pronto ad agire Gervinho.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: