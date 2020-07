Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Milan

A due giornate dalla fine, il Milan di Pioli che bene ha fatto nel post lockdown farà visita alla Sampdoria di Claudio Ranieri. I padroni di casa ritrovano Colley insieme a Yoshida mentre Depaoli e Augello andranno sugli esterni. Niente Thorsby per squalifica, al suo posto nel centrocampo blucerchiato ci sarà Bertolacci. In avanti Bonazzoli e Gabbiadini si giocano una maglia da titolare al fianco dell’inamovibile Quagliarella. Pioli recupera Theo Hernandez dopo la squalifica con Gabbia e Kjaer sugli slot centrali e Calabria come terzino destro. Kessie che fa coppia con Bennacer titolari a centrocampo: Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic con la maglia da titolare alle spalle di Ibrahimovic.

Sampdoria (4-4-2): Audero; De Paoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Vieira, Bertolacci, Jankto; Bonazzoli (Gabbiadini), Quagliarella. All. Ranieri

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Foto: profilo twitter Samp