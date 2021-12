Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

Domani alle 18 andrà in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Lazio, valida per la 16a giornata di Serie A 2021-22.

D’Aversa perde Colley per squalifica, al suo posto uno tra Yoshida e Chabot affiancherà Ferrari. Torna dopo aver scontato il turno di squalifica Thorsby, al suo fianco Ekdal in mediana. Candreva e Verre esterni, Gabbiadini-Quagliarella tandem d’attacco.

Sarri non vince da tre partite in A, per fermare questa striscia negativa torna Luiz Felipe al centro della difesa, al fianco di Acerbi. Lazzari e Hysaj favoriti sugli esterni, in mediana chance dal 1′ per Basic a scapito di Luis Alberto, al suo fianco Cataldi e Milinkovic Savic.

Immobile e Pedro sicuri in attacco del posto, ballottaggio Felipe Anderson-Zaccagni.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida (Chabot), Augello (Murru); Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

All. D’Aversa.

LAZIO (4–3-3): Reina, Lazzari (Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic (Luis Alberto); Felipe Anderson (Zaccagni), Immobile, Pedro.

All. Sarri. Foto: Twitter Samp