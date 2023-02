Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Inter

A chiudere la 22a giornata di Serie A, sarà domani la sfida di Marassi tra Sampdoria e Inter. Una gara delicata per i blucerchiati, che sono alla ricerca disperata di punti salvezza. L’Inter, invece, cerca punti in ottica Champions.

In casa Samp, Stankovic non avrà lo squalificato Leris. Si va verso un 3-4-1-2 con Djuricic alle spalle di Lammers e Gabbiadini.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi, con Darmian favorito su Dumfries a destra e in attacco Lautaro dovrebbe far coppia con Lukaku dal 1′ minuto.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Foto: twitetr Sampdoria