Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Inter

Il primo lunch match della stagione vede in campo, domani alle 12.30, Sampdoria e Inter al Ferraris.

In casa blucerchiata, D’Aversa è in emergenza, ma recupera Bereszynski. Probabile il ritorno al 4-4-2, con Silva titolare al posto dell’acciaccato Ekdal. In attacco, probabile debutto di Caputo al fianco di Quagliarella, vista l’indisponibilità di Torregrossa e Gabbiadini.

In casa Inter, Inzaghi pensa al 3-5-1-1 con Sensi alle spalle di Dzeko, per preservare Correa e Lautaro, che dovrebbero partire dalla panchina. Sensi è recuperato, in difesa Dimarco in vantaggio per sostituire Bastoni. In mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

