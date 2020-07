Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

In vista del derby della Lanterna in programma domani sera alle ore 21:45 al Ferraris senza pubblico e nel caldo torrido di luglio, si preannuncia una sfida calda e ricca di sorprese tra Sampdoria e Genoa. Nei padroni di casa, il tecnico Ranieri pronto a puntare sulla coppia Quagliarella-Bonazzoli che bene sta facendo in queste ultime uscite. Possibile ritorno di Linetty sulla fascia destra con Bereszynski a rifiatare. Nei rossoblu salgono le quotazioni di Pinamonti che affianca Pandev (panchina per Sanabria) mentre confermato Iago Falqué. Biraschi e Schone sulle fasce.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Lerager, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Foto: profilo twitter Genoa