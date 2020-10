Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

E’ tempo del derby della Lanterna. E’ il momento di Sampdoria-Genoa. Per Ranieri spazio al duo Ramirez (Keita)-Quagliarella in attacco con Candreva recuperato ma che si accomoderà in panchina. Linea difensiva che resta confermata a quattro formata da Bereszynski, Tonelli, Yoshida e Augello davanti ad Audero. Jankto e Damsgaard gli interni di centrocampo. Biraschi, Goldaniga e Masiello davanti a Perin compongono la linea a tre di Maran nel Genoa, in avanti spazio a Pandev certo della maglia da titolare con Scamacca pronto a giocare al fianco del macedone.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. All: Ranieri.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Behrami, Pellegrini; Scamacca, Pandev. All: Maran.

Foto: twitter Sampdoria