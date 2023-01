Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria-Empoli

Questa sera alle 20.45 scenderanno in campo Sampdoria ed Empoli per chiudere la diciottesima giornata di Serie A. Stankovic dovrà fare a meno dello squalificato Rincon, oltre che agli infortunati Murru, Conti, De Luca e Quagliarella. L’unico dubbio difensivo riguarda Amione, che è favorito su Murillo. A centrocampo, l’unico certo di una maglia è Vieira, mentre le due mezz’ali sono in dubbio: Sabiri e Verre si giocano il posto con Djuricic e Paoletti. Paolo Zanetti, invece, dovrà sciogliere il dubbio in difesa tra Stojanovic ed Ebuehi. A centrocampo Fazzini e Bandinelli si giocano la maglia dal 1′ con Grassi e Akpa Akpro. In attacco, confermato il terzetto composto da Baldanzi, Caputo e Satriano.

Sampdoria(3-5-2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Zanoli, Sabiri, Vieira, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers.