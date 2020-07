Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria- Cagliari

La Sampdoria di Claudio Ranieri, dopo il successo in trasferta a Udine, è attesa dall’impegno casalingo con il Cagliari di Walter Zenga. I doriani dovranno fare a meno di Tonelli e Vieira. Il tecnico di Testaccio sembra intenzionato a schierare il tandem Quagliarella- Gabbiadini in attacco, mentre le corsie esterne del centrocampo saranno presidiate da De Paoli e Jankto. Yoshida affiancherà Colley. Out Nainggolan per i sardi, che si affidano alla coppia Joao Pedro-Simeone. Alle loro spalle, ci sarà l’ex Chievo Birsa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; , Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Rog, Lykogiannis; Birsa; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Zenga.

Foto: profilo Twitter Sampdoria