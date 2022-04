Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Torino

Alle 20.45 all’Arechi, la Salernitana si gioca le sua ultime chance di salvezza contro il Torino.

In casa campana, dubbi in tutti i reparti per l’ex Nicola; la scelta della formazione dipenderà dal modulo che sarà adottato, ma si va verso un 3-4-1-2. Ederson dovrebbe tornare titolare, tra le certezze la presenza in avanti di Djuric e Bonazzoli.

In casa Torino, Juric non avrà a disposizione lo squalificato Pobega, mentre Brekalo punta al rientro dal 1’ e farà coppia con Lukic alle spalle di Belotti.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe, Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Lassana Coulibaly, Ruggeri; Verdi; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.