Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

21/06/2025 | 22:16:16

Domani si conclude la stagione in Serie B, con la sfida tra Salernitana e Sampdoria, ritorno dei playout di Serie B. All’andata, a Marassi, 2-0 per la Samp.

In casa Salernitana, Paquale Marino pensa a tre cambi rispetto alla gara persa all’andata al Ferraris. In difesa a destra spazio a Bronn al posto di Ruggeri. In attacco dal 1′ dovrebbe partire Cerri e non Simy.

In casa Sampdoria, cambio obbligato in porta per Evani: al posto dell’infortunato Cragno giocherà l’ex Avellino Ghidotti, già subentrato nel secondo tempo all’andata. Oltre al portiere, l’allenatore blucerchiato non dovrebbe cambiare nessuno rispetto alla gara del Ferraris. Venuti ancora preferito a Ioannou. Davanti Sibilli con Coda.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Bronn, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Verde, Tongya; Cerri. All. Marino

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Coda, Sibilli. All. Evani

Foto: X Salernitana