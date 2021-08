Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Roma

Quest’oggi alle 20.45, allo stadio Arechi, si giocherà Salernitana-Roma. Mourinho dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha battuto il Trabzonspor nei playoff di Conference League. Il portoghese dovrà solo sostituire Nicolò Zaniolo, espulso nella gara con la Fiorentina. In pole c’è Carles Perez su El Shaarawy. In attacco dovrebbe partire ancora dall’inizio Abraham. La Salernitana giocherà con il 3-5-1-1. Simy parte dalla panchina, esordio in A per Di Tacchio. Obi agirà a sostengo di Bonazzoli.

Salernitana (3-5-1-1): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M.Coulibaly, Capezzi, Di Tacchio, Ruggeri; Obi; Bonazzoli.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Foto: Twitter Roma