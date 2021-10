Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Napoli

All’Arechi domani alle 18 andrà in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli, gara valida per la 11a giornata di Serie A 2021-22.

Colantuono non ha a disposizione Capezzi, Bogdan, Ruggeri e i due Coulibaly. In avanti è ballottaggio serrato Djuric-Simy per affiancare Bonazzoli, dietro di loro agirà Ribery. In mediana Kastanos-Di Tacchio-Obi, Gagliolo e Strandberg centrali di difesa, Gyomberg e Ranieri sugli esterni.

Spalletti ha perso Osimhen per un risentimento muscolare, il nigeriano non sarà convocato per la trasferta. Spazio dunque a Mertens, favorito su Petagna per il posto da punta centrale, alle sue spalle Politano, Zielinski e Insigne.

Anguissa e Ruiz in mediana favoriti su Elmas e Demme. Conferme in porta e in difesa, con Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, Rrahmani-Koulibaly coppia centrale.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Gagliolo, Strandberg, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Obi; Ribery, Djuric, Bonazzoli.

All. Colantuono.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Spalletti.

Foto: Twitter Salernitana