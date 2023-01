Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Alle 18 domani, all’Arechi, va in scena il derby campano tra Salernitana e Napoli.

I granata riabbracciano Nicola, dopo l’esonero dopo la sfida con l’Atalanta e la richiamata in settimana. C’è chiaramente da cancellare l’8-2 subito contro i bergamaschi. In casa granata out Sepe, Maggiore, Mazzocchi, Bronn e Fazio. Dovrebbe esserci un 3-5-2 con Piatek e Dia in attacco.

Per il Napoli, assente Kvaratskhelia, bloccato dall’influenza e anche Juan Jesus, che ha avuto un trauma contusivo nella seduta di rifinitura. Al posto del georgiano dovrebbe giocare Elmas.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

Allenatore: Spalletti.