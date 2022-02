Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Milan

Prima contro ultima all’Arechi, con la sfida alle 20.45 tra Salernitana e Milan.

Nicola perde Verdi, che due giorni fa ha accusato un affaticamento muscolare. Tanti i ballottaggi, su tutti il dubbio tra Perotti e Ribery. A centrocampo più Bohinen di Kastanos, mentre Bonazzoli viaggia verso una maglia da titolare. Al suo fianco probabile vedere Djuric.

Pochissimi dubbi invece per Pioli. Spazio ancora a Giroud in attacco, con Leao certo di una maglia. Più Messias di Saelemaekers, mentre al centro probabile turno di riposo per Kessié, con Brahim Diaz favorito. In difesa torna Theo Hernandez, dopo la squalifica.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Salernitana (3-4-1-2): Sepe; Ranieri, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, Radovanovic, L. Coulibaly, Bohinen; Perotti; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

FOTO: Twitter Milan