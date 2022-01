Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Lazio

Domani la Lazio sarà di scena sul campo della Salernitana. Con l’assenza di Basic, in casa biancoceleste il trio di centrocampo vedrà la presenza di Luis Alberto dal primo minuto al fianco di Milinkovic e Cataldi. In difesa chance per Lazzarri sulla destra. Per quanto riguarda il club campano, Colantuono dovrà fare a meno ancora di Ribery. Ecco le probabili formazioni del match:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Motoc; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Kastanos, Ruggeri; Gondo, Djuric. All. Colantuono

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

FOTO: Twitter Lazio