Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Lazio

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Salernitana e Lazio per la tredicesima giornata di Serie A. Qualche dubbio per Inzaghi, ancora a caccia della prima vittoria. In porta non ci sarà l’infortunato Ochoa, Costil al suo posto. Assenti Dia e Tchaouna, in avanti Ikwuemesi sarà il terminale offensivo, con Candreva e Kastanos alle sue spalle. Per Sarri, invece, da risolvere il problema difensore centrale con Casale e Romagnoli ai box: dovrebbe essere Gila ad affiancare Patric. Squalificato Luis Alberto, toccherà a Kamada mentre è ancora vivo il ballottaggio tra Rovella e Cataldi. Al centro dell’attacco è pronto Immobile dal 1′, con lui Felipe Anderson e Pedro favorito su Isaksen e Zaccagni che dovrebbero partire dalla panchina.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio