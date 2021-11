Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Juventus

La Juventus è attesa domani sera sul campo della Salernitana dopo la sconfitta contro l’Atalanta. In attacco Allegri potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Kean al fianco di Dybala. Per quanto riguarda i granata, Colntuono punterà in attacco su Bonazzoli, Djuric e Simy. Ecco le probabili formazioni del match:

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. All. Colantuono.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean. All. Allegri

FOTO: Twitter Juve