Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Inter

Stasera alle 20:45 scenderanno in campo Salernitana-Inter per la settima giornata di Serie A. Inzaghi deve però fare i conti con i tanti impegni ravvicinati e pensa dunque ad alcune rotazioni: infortunato anche Frattesi, a centrocampo possibile chance per Klaassen, in ballottaggio con Mkhitaryan. In attacco può riposare Lautaro: pronto Sanchez al suo posto. Paulo Sousa non avrà Candreva a disposizione, mentre ci sarà Dia in avanti in coppia con Cabral.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Bohinen, Legowski, Bradaric; Dia, Cabral. Allenatore: Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi