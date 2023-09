Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Inter

Il posticipo del sabato della 7a giornata di Serie A vede la sfida tra Salernitana e Inter.

Gara delicata per i campani, in crisi, l’Inter vuole riscattare la sorprendende sconfitta con il Sassuolo.

In casa Salernitana, Paulo Sousa pare orientato a puntare nuovamente su Jovane Cabral in attacco: Dia dovrebbe partire sempre dalla panchina. Punto interrogativo sulle condizioni dell’ex, Candreva, uscito acciaccato dall’ultima gara: se dovesse farcela, il capitano scenderà in campo dal 1′ affiancato da Kastanos In mezzo al campo possibile chance per Martegani e Maggiore.

In casa nerazzurra, possibile riposo per il capitano Lautaro Martinez. Al suo posto chance dal primo minutoper Sanchez. Agli indisponibili si è aggiunto anche Frattesi: a centrocampo dunque possibile chance dal 1′ per Klaassen, in ballottaggio con Mkhitaryan. Può rifiatare anche Dimarco e Bastoni.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral. All. Paulo Sousa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi

Foto: twitter Salernitana