Castori recupera Ribery e lo schiera nella formazione iniziale al posto di Kastanos. Salernitana con lo stesso modulo adottato con il Sassuolo. Dubbi in avanti, Bonazzoli potrebbe tornare titolare al fianco di Djuric.

In casa Genoa, out Biraschi, uscito infortunato con il Verona. Gioca Bani. In attacco Destro unico terminale.