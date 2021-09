Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Atalanta

Il posticipo del sabato alle 20.45 vede la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Atalanta. I granata alla ricerca dei primi punti in Serie A, l’Atalanta vuole riscattare il ko con la Fiorentina.

Castori pensa ad un cambio modulo per garantire maggiore pericolosità offensiva alla sua squadra. In rampa di lancio Ribery nel ruolo di fantasista alle spalle dei due attaccanti Simy e Bonazzoli. In difesa scalpita Bogdan, in mezzo al campo i due Coulibaly

In casa Atalanta, dopo le fatiche di Champions, Gasperini si affida a Koopmeiners, titolare in mezzo il campo. Davanti saranno Malinovskyi e Miranchuk ad affiancare Zapata. Maehle torna al posto di Zappacosta.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Bogdan, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Simy, Bonazzoli. All. Castori.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini.