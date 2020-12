Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Young Boys

La Roma è già qualificata ai sedicesimi di Europa League e contro lo Young Boys gioca per mantenere il primato del girone. Fonseca ritrova Kumbulla e Fazio, tornati negativi al Covid, e continua con il turnover: spazio a Villar, Calafiori e Carles Perez. Pellegrini sembra in vantaggio su Pedro e Mkhitarian per giocare con Carles Perez in appoggio a Borja Mayoral. Nello Young Boys non ci sarà il capitano Lustenberger, infortunatosi alla vertebra lombare: al suo posto al centro della difesa agirà Zesiger. Davanti Seoane si affiderà alla coppia Nsamé-Meschak. A centrocampo, sulla sinistra, ballottaggio Sulejmani-Moumi. Non sarà della trasferta il vice allenatore Patrick Schnarwiler, risultato positivo al Covid nel test Uefa.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Ibañez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All: Fonseca

YOUNG BOYS (4-4-2) – Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Rieder, Sierro, Moumi; Meschak, Nsame. All: Seoane

Foto: Twitter Roma