Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen
22/10/2025 | 22:20:39
La Roma di Gasperini torna in campo dopo la sconfitta contro l’Inter e nel match di Europa League ospita all’Olimpico il Viktoria Plzen. Gasperini conferma il 3-4-2-1 con Dovbyk prima punta, i cechi di Hysky risponderanno con il 3-4-1-2 di natura offensiva.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Gasperini
VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Dweh, Spacil, Jemelka; Memic, Cerv, Zeljkovic, Souaré; Visinsky; Vydra, Durosinmi. All. Hysky
Foto: Instagram Roma