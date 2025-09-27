Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Verona

27/09/2025 | 21:50:45

Domani alle 15, la Roma ospita il Verona allo stadio Olimpico.

In casa giallorossa, Gasperini recupera sia Hermoso che Wesley, ma lo spagnolo dovrebbe lasciare ancora il posto a Celik, mentre Wesley si riprenderà la corsia di destra. Davanti toccherà a Ferguson che alle proprie spalle avrà Soulé e molto probabilmente Pellegrini, rilanciato dal gol nel derby.

In casa Verona, confermata la coppia d’attacco Orban-Giovane. Cham è recuperato ma la prestazione di Belghali contro la Juventus porta a pensare ad una piena conferma dell’algerino. In mezzo al campo Akpa-Akpro avrà ai propri lati Serdar e Bernede.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini